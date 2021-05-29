شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على الطلائع 2 / 1 بهدفي ميدو وريان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق سيراميكا على الطلائع 2 / 1 ، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم الطلائع عن طريق إسلام محارب بهدف فى الثانية 15 بينما تعادل ميدو جابر فى الدقيقة 14 ثم تقدم ريان فى الدقيقة 35.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - كوامي بونسو - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد جمال - سيف تقا - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - فابريس نجاه - شريف دابو - طارق سامي - وينفول كوبينا - محمد توني.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف، حسن مجدي، علي الفيل، أحمد علاء.

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، أحمد سمير.

خط الهجوم: عمرو جمال، إسلام محارب، ناصر منسي.