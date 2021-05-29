شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يتقدم بهدف لطلائع الجيش أمام سيراميكا فى الثانية 15.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إسلام محارب، مهاجم طلائع الجيش، بالهدف الأول لفريقه فى الثانية 15 فى مرمي سيراميكا التى تجمع الفريقين حاليا، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدخل الطلائع مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا بهدفين دون رد من إنبى في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - كوامي بونسو - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد جمال - سيف تقا - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - فابريس نجاه - شريف دابو - طارق سامي - وينفول كوبينا - محمد توني.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف، حسن مجدي، علي الفيل، أحمد علاء.

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، أحمد سمير.

خط الهجوم: عمرو جمال، إسلام محارب، ناصر منسي.