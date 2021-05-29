بسبب كورونا.. بيراميدز يعلن إغلاق مقر التدريبات للتعقيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم السبت، إغلاق مقر التدريبات الخاص بالنادي خلال الأيام المقبلة بالاتفاق مع إدارة استاد الدفاع الجوي.

وتأتي تلك الخطوة من جانب إدارة بيراميدز بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الماضية بين أفراد الفريق.

وقرر بيراميدز إغلاق مقر التدريبات كإجراء احترازي من أجل إيقاف تزايد انتشار فيروس كورونا بين أفراد البعثة التي عادت مؤخرا من نيجيريا ومواجهة أنيمبا بالكونفدرالية.

وسيخضع مقر تدريبات بيراميدز لعملية تعقيم شاملة في الساعات المقبلة بالتعاون مع مسئولي استاد الدفاع الجوي لمنع انتشار الفيروس مع الإغلاق المؤقت عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الإسماعيلي في الدوري لموعد يحدد لاحقا.

وكانت بعثة بيراميدز قد تعرضت لعدد كبير من الإصابات التي تأكدت مع المسحة الأخيرة حيث تخطى العدد أكثر من ١٣ حالة.

وشهدت الساعات الماضية ظهور بعض الأعراض على مجموعة جاءت نتيجتهم سلبية ما يجعل العدد مرشحا للزيادة، وسيجري النادي مسحة أخرى لمزيد من الاطمئنان على الوضع الصحي للجميع.