مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة التفاوض مع المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي عدم دخول النادي في أي مفاوضات، سواء رسمية أو ودية مع المحترف المصري أحمد المحمدي بعد إعلان رحيله عن أستون فيلا الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر- الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي: "نحترم اسم وتاريخ وقيمة أحمد المحمدي كثيرا، ولكن لم ندخل في أي مفاوضات من قريب أو بعيد لضمه".

وأضاف: "الطبيعي في الأهلي أن المدير الفني هو من يطلب اللاعبين الذين يرغب في ضمهم للموسم الجديد، وبيتسو موسيماني لم يتحدث بأي شكل عن رغبته في ضم المحمدي".

وأتم المصدر قائلا: "أحمد المحمدي صاحب اسم كبير ويملك رحلة احترافية طويلة ولديه خبرات عميقة وهو إضافة لأي مكان، لكن الحقيقة لم نفاوضه".

ولن يجدد أحمد المحمدي عقده مع أستون فيلا الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، مما يتيح له الانتقال إلى أي ناد آخر بصفة مجانية.

وكان أحمد المحمدي، الذي لعب مع إنبي في الدوري المصري قبل رحلة احترافه في إنجلترا، أعلن عن تشجعيه للنادي الأهلي منذ وقت طويل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يرغب في الاعتزال من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن المحمدي (33 عاما) انتقل إلى أستون فيلا عام 2017 قادما من هال سيتي، ليمثل "الفيلانز" في 129 مباراة، ويسجل أربعة أهداف ويصنع 17 آخرين.