مباشر نهائي الأبطال.. تشيلسي 1-0 مانشستر سيتي.. إصابة دي بروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد الدولي الألماني الشاب كاي هافرتز فريقه تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتفوق على مانشستر سيتي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الدراجاو" بالبرتغال.

تشيلسي حقق لقبه الثاني بدوري أبطال أوروبا حيث كان لقبه الأول في عام 2012، في المقابل عجز مانشستر سيتي في استغلال خوضه النهائي الأول ليخرج خالي الوفاض مع مدربه بيب جوارديولا.

هدف تشيلسي الوحيد جاء في أحداث الشوط الأول عن طريق أغلى صفقة في تاريخ "البلوز" وهو كاي هافرتز في الدقيقة (42) ليقود فريقه للتتويج الأوروبي للمرة الثانية.

وكان تشيلسي وصل للمباراة النهائية عقب الفوز على ريال مدريد بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل تأهل مانشستر سيتي للدور النهائي بالفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

تشكيل تشيلسي: بنجامين ميندي، ريس جيمس، أنطوان روديجر، تياجو سيلفا، سيزار أزبلكويتا، بن شيلويل، جورجينيو، نجولو كانتى، ماسون ماونت، كاي هافرتز، تيمو فيرنر.

تشكيل مانشستر سيتي: ايدرسون، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، زينتشينكو، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، رياض محرز، برناردو سيلفا، فيل فودين، رحيم ستيرلينج.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 8 هدد رحيم ستيرلينج مرمى تشيلسي بانفرادة بمرمى "البلوز" لكن ميندي حارس تشيلسي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وكاد فيرنر أن يسجل هدف تشيلسي الأول بعد كرة عرضية من هافرتز لكن يفشل مهاجم تشيلسي في استغلال الكرة لتظل النتيجة سلبية.

فيرنر في الدقيقة 14 ظهر مرتين ليهدد مرمى تشيلسي لكن المهاجم الألماني يهدر فرصة التسجيل مرتين لتظل النتيجة دون أهداف.

في الدقيقة 42 استطاع هافرتز أن يسجل هدف تشيلسي الأول بعد تمريرة طولية رائعة من ماونت تصل للاعب الألماني الشاب الذي ينفرد بمرمى إيدرسون ليراوغه ويسجل هدف "البلوز" الأول.

الدقيقة 60 شهدت صدمة بين صفوف سيتي من خلال إصابة دي بروين بعد اصطدامه بالمدافع روديجر ليخرج دي بروين بسبب الإصابة.

تشيلسي أخطر فرصة هدف مؤكد في الشوط الثاني عن طريق البديل بلوسيتش في الدقيقة 73 بعدما انفرد بمرمى السيتي لكن تمر الكرة بجوار الشباك.

الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة حاول من خلالها لاعبي مانشستر سيتي تسجيل هدف التعادل إلا أن هذا وجد تعامل مثالي من فريق تشيلسي لتنتهي المباراة بفوز الفريق اللندني بهدف دون رد.