تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي وتشيلسيي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ونظيره في تشيلسي توماس توخيل عن تشكيل الفريقين لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام اليوم السبت على ستاد دراجاو في البرتغال.

ويعتمد جوارديولا في تشكيله على العناصر التي اعتاد عليها في أغلب المباريات الهامة، غير أن المفاجأة هي مشاركة رحيم ستيرلينج على حساب وجود رودريجو، أو فيرناندينيو.

وفي الجانب الأخر، لجأ توماس توخيل إلى الخيارات الأولى بالنسبة له على الأخص بنجامين ميندي ونجولو كانتي حيث كانت الشكوك تحوم حول وجود دور لهما، بسبب الإصابة.

وتكون تشكيل مانشستر سيتي من:

ايدرسون، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، زينتشينكو، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، رياض محرز، برناردو سيلفا، فيل فودين، رحيم ستيرلينج.

وتكون تشكيل تشيلسي من:

بنجامين ميندي، ريس جيمس، أنطوان روديجر، تياجو سيلفا، سيزار أزبلكويتا، بن شيلويل، جورجينيو، نجولو كانتى، ماسون ماونت، كاي هافرتز، تيمو فيرنر.

بدلاء مانشستر سيتي: ستيفن، كارسون، آكي، جيسوس، أجويرو، لابورت، رودري، فيران توريس، بنجامين ميندي، فيرناندينيو، جواو كانسيلو، اريك جارسيا.

بدلاء تشيلسي: كيبا، كابايرو، ألونسو، كريستيانسن، بوليشيتش، زوما، كوفاشيتش، جيرو، هودسون أودوي، زياش، جيلمور، ايمرسون.