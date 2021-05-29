شاهد فيديو هدف تقدم تشيلسي الأول أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ضمن أهم مباريات الموسم، اليوم السبت 29 مايو.

خطف النجم الألماني “كاي هافيرتس” هدف التقدم الأول لفريق تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، عند الدقيقة (43)، من زمن الشوط الأول.

وجاء هدف هافيرتس بعدما تلقى تمريرة ذهبية من زميله ماسون ماونت شق بها عمق دفاع مانشستر سيتي، أنفرد على إثرها بالمرمى وراوغ إديرسون مورايش قبل أن يضعها في الشباك الخالية.

ويعتبر هدف كاي هافرتس في مرمى مانشستر سيتي هو الأول له بمسيرته في دوري أبطال أوروبا، بشكلٍ عام.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 | شاهد فيديو هدف تقدم تشيلسي الأول أمام مانشستر سيتي