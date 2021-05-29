شاهد فيديو اهداف مباراة العراق ونيبال..”أسود الرافدين يضربون بقسوة”

شاهد فيديو اهداف مباراة منتخب العراق ومنتخب نيبال الودية فى استعدادات تصفيات مونديال 2022، ضمن مباريات اليوم السبت 29-5-2021، والتي أقيمت على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة.

ضرب منتخب أسود الرافدين ضيفه المنتخب النيبالي بقسوة عقب فوزه عليه بسداسية مقابل هدفين، ليختتم بذلك استعداده بقوة للقاء منتخب كمبوديا فى التصفيات المزدوجة والمقرر لها يوم 7-6-2021.

افتتح منتخب العراق اهداف المباراة عند الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب “علاء عبد الزهرة” من ضربة حرة مباشرة سددها اللاعب قوية داخل الشباك.

وفى الدقيقة العاشرة تعادل منتخب نيبال بواسطة اللاعب “انجان كيسي”، بعد ان وضع الكرة من فوق حارس المرمي داخل الشباك رغم محاولة اللاعب أحمد ابراهيم ابعادها لكنه فشل.

وفى الدقيقة 29 سجل منتخب نيبال الهدف الثاني عن طريق اللاعب “دانجي” من تمريرة جميلة ضرب بها مصيدة التسلل واستغل الخروج الخاطئ من الحارس فهد طالب ووضع الكرة فى الشباك.

وفى الدقيقة 38 تدارك المنتخب العراقي هدف التعادل للمرة الثانية عن طريق “محمد عبد الزهرة”، بعد ان حول عرضية اللاعب “ضرغام” من ضربة ركنية بالناحية اليسري الى الشباك بضربة رأسية جميلة.

وفى الدقيقة 44 سجل منتخب العراق الهدف الثالث عن طريق اللاعب “أيمن حسين” بعد ان وضع الكرة بذكاء شديد من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

قبل أن يعزز نفس اللاعب “أيمن حسين” تقدم المنتخب العراقي عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع يعود من ضربة رأسية قوية، لينهي أسود الرافدين الشوط الأول بريمونتادا قوية.

وخلال الشوط الثاني زاد المنتخب العراقي الغلة بتسجيل الهدف الخامس عن طريق “مهند علي كاظم” والمعروف بـ”ميمي” مستغلاً خطأ فادح من مدافع نيبال.

وفى الدقيقة 75 سجل المنتخب العراقي الهدف السادس عبر اللاعب “سجاد جاسم محمد” بتصويبة قوية بوجه القدم اليمني من داخل منطقة الجزاء.

ويخوض المنتخب العراقي اليوم مباراته الودية الثانية خلال شهر مايو الجاري، حيث كان قد ألتقي منذ أيام بنظيره منتخب طاجيكستان والتي أنتهت بالتعادل السلبي.

وسعي اليوم أسود الرافدين الى تحقيق إنهاء استعداده بقوة من أجل مبارياته الثلاثة بالتصفيات والتي ستقام فى شهر يونيو المقبل أمام منتخبات (كمبوديا – هونج كونج – إيران) ويحتل منتخب العراق صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه منتخب البحرين.

شاهد اهداف مباراة العراق ونيبال الودية