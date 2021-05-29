نشرت صفحة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية أمام تشيلسي في نهائي 2021 الذي يقام على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو في البرتغال.

وقرر بيب جوارديولا دخول نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام تشيلسي بتشكيلة هجومية بحتة، حيث لم تشهد وجود أي لاعب إرتكاز “خط وسط دفاعي” صريح.

وحامت الشكوك حول غياب لاعب الوسط “إلكاي جندوجان” عن تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية بسبب الإصابة، ولكن سيشارك أمام تشيلسي منذ البداية، بعد تعافيه بشكلٍ كامل.

ويعتبر رحيم ستيرلينج مفاجئة بيب جوارديولا في تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية اليوم أمام تشيلسي، بعدما غاب عن معظم المباريات القليلة الماضية، وسيحل مكان لاعب الوسط الدفاعي “رودري”.

وبالتالي من المتوقع تراجع بيرناردو سيلفا الذي لعب في الخط الهجومي في العديد من المناسبات السابقة، إلى خط الوسط اليوم رفقة إلكاي جوندوجان من أجل المساعدة في الواجبات الدفاعية لتعويض غياب رودري وفيرناندينيو.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 | تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية أمام تشيلسي

إديرسون مواريش

كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – ألكسندر زينتشينكو

إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروينه

فيل فودين – بيرناردو سيلفا – رياض محرز

رحيم ستيرلينج