شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مانشستر سيتي ضد تشيلسي .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 29-5-2021 على ملعب الدرجاو بالبرتغال في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: ايدرسون
الدفاع: والكر- دياز- ستونز- زينشينكو
الوسط: جندوجان- دي بروين- برناردو سيلفا
الهجوم: رياض محرز- ستيرلنج- فودين
ويجلس على دكة البدلاء: ستيفين- كارسون- اكي- جيسوس- اجويرو- لابورت- رودريجو- توريس- ميندي- فيرناندينو- كانسيلو- جارسيا
فيما جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:
حراسة: ميندي
الدفاع: أزبيليكويتا- تياجو سيلفا- روديجير- جايمس
الوسط: كانتي- جورجينهو- تشيلويل
الهجوم: ماونت- فيرنر- هافيرتز
ويجلس على مقاعد البدلاء: كاباليرو- كيبا- الونسو- ايمرسون- كريستينسن- زوما- جيلمور- كوفاسيتش- هودسون اودوي- بوليسيتش- حكيم زياش- جيرو.
أبرز احداث اللقاء:
بداية المباراة
د3: بداية نارية للمباراة بضغط شرس من الفريقين
د8: ستيرلنج ينفرد إثر تمريرة طويلة من ايدرسون ويخرجها ميندي حارس تشيلسي لركنية
د14: فيرنر يهدر فرصة التقدم لتشيلسي ويسدد في يد ايدرسون حارس مانشستر سيتي
د22: هجمات متواصلة من الفريقين ولكن هجمات تشيلسي خاصة عن طريق تيمو فيرنر تحمل خطورة شديدة على مرمى مانشستر سيتي