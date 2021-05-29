شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مانشستر سيتي ضد تشيلسي .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 29-5-2021 على ملعب الدرجاو بالبرتغال في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: والكر- دياز- ستونز- زينشينكو

الوسط: جندوجان- دي بروين- برناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز- ستيرلنج- فودين

ويجلس على دكة البدلاء: ستيفين- كارسون- اكي- جيسوس- اجويرو- لابورت- رودريجو- توريس- ميندي- فيرناندينو- كانسيلو- جارسيا

فيما جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة: ميندي

الدفاع: أزبيليكويتا- تياجو سيلفا- روديجير- جايمس

الوسط: كانتي- جورجينهو- تشيلويل

الهجوم: ماونت- فيرنر- هافيرتز

ويجلس على مقاعد البدلاء: كاباليرو- كيبا- الونسو- ايمرسون- كريستينسن- زوما- جيلمور- كوفاسيتش- هودسون اودوي- بوليسيتش- حكيم زياش- جيرو.

أبرز احداث اللقاء:

بداية المباراة

د3: بداية نارية للمباراة بضغط شرس من الفريقين

د8: ستيرلنج ينفرد إثر تمريرة طويلة من ايدرسون ويخرجها ميندي حارس تشيلسي لركنية

د14: فيرنر يهدر فرصة التقدم لتشيلسي ويسدد في يد ايدرسون حارس مانشستر سيتي

د22: هجمات متواصلة من الفريقين ولكن هجمات تشيلسي خاصة عن طريق تيمو فيرنر تحمل خطورة شديدة على مرمى مانشستر سيتي