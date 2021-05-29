شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الدخان تشعل منافسة صدارة مجموعة الصعيد لدوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت المنافسة في دوري المظاليم لكرة القدم، مجموعة الصعيد، عقب فوز الألمونيوم على الشرقية للدخان متصدر المجموعة، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الألمونيوم بنجع حمادي، ضمن مباريات الاسبوع الـ24 للمسابقة.

وفوز المنيا على بترول أسيوط، بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب بترول أسيوط. ليتوقف رصيد الشرقية للدخان عند 48 نقطة، يتصدر بهما المجموعة بفارق نقطة واحدة.

ويدخل المنافسة بقوة الألمونيوم في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، والمنيا في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يأتي بني سويف في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، والإعلاميين 40 نقطة.

وقدم شديد قناوي المدير الفني للمنيا الشكر للاعبيه على الأداء الرجولي أمام بترول أسيوط، وتحقيق الفوز، مؤكدا أن المنافسة لازالت قائمة وبقوة ويثق في قدرات اللاعبين، خاصة أنه متبقي 6 مباريات هامة لكل فريق، وسنقاتل لخطف بطاقة الصعود.