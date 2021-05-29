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الإسماعيلى يصحح الأخطاء الفنية فى المران المسائى

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

وبدأ المران ببعض عمليات الإحماء أعقبها إقامة مجموعة من التدريبات والوحدات البدنية الشاقة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية، وتم تقسيم الفريق لمجموعتين وعمل تقسيمة شارك جميع اللاعبين، وشهد المران حضور على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على فريق الكرة، وحرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء التي ظهرت بمواجهة الزمالك الأخيرة ببطولة كأس مصر.

وقرر إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى منح اللاعبين راحة سلبية بداية من غدا الأحد بعد تأجيل مباراة الفريق مع بيراميدز بسبب كثرة إصابات في صفوف بيراميدز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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