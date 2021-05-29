شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش فى مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 ، فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021.

ونجح فريق الزمالك فى الفوز فى هذا اللقاء ليتساوى فى النقاط مع الأهلى صاحب الصدارة قبل لقاء قمة نهائى الدورى برصيد 59 نقطة.

بينما تقام الثلاثاء المقبل مؤجلات القناة مع سبورتنج والداخلية مع الترسانة والاتحاد السكندرى مع بتروجت وطلائع الجيش مع سموحة.

فيما يقام لقاء القمة يوم الأربعاء 2 يونيو بين الأهلى والزمالك على صالة المقاولون العرب لتحديد البطل.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، تحديد 35 فردا فقط من كل نادى من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى الأربعاء المقبل.

ويقام لقاء القمة بدورى رجال الطائرة بدون حضور جماهير نظرا لتطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث يسمح بحضور أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط وذلك فى صالة نادى المقاولون العرب المستضيفة للمباراة.