شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أحمد العجوز مديرا فنيا للترسانة خلفا لعلاء نوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي الترسانة رسمياً مع أحمد العجوز نجم الإسماعيلى السابق لتولي منصب المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالشواكيش خلفا لعلاء نوح.

وعقد طارق السعيد، رئيس الترسانة، ونائبه راجح وهبة، جلسة مع أحمد العجوز تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية كما تم الاتفاق علي الجهاز الفني المعاون مع العجوز و الذي يضم طارق فهيم مدربا عاما وعلي رشدي مدربا وباسم خيرت مدربا لحراس المرمي وياسر حسين مدير اداري .

وأكد راجح وهبة، عضو مجلس إدارة النادي، أن تعيين أحمد العجوز جاء بموافقة أعضاء المجلس بالإجماع بناءً على المذكرة التى أرسلها طارق السعيد المشرف على كرة القدم ورئيس النادي لمجلس الإدارة، وسيكون هناك دعم كامل للجهاز الفنى حتى يتحقق حلم جماهير الشواكيش بالصعود لدورى الأضواء.

ويلعب الترسانة فى المجموعة الثانية لأندية القاهرة والقناة بدورى القسم الثانى، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن بورتو المتصدر.

