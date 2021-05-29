الامارات | مصر تصطدم بالجزائر في قرعة كأس العرب للمنتخبات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصطدم بالجزائر في قرعة كأس العرب للمنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت فرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الاولي برفقة النيجر وموريتانيا والجزائر.

وأجريت اليوم السبت مواسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العرب للصالات.

ومن المقرر أن تقام كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 حزيران/يونيو وحتى السادس من يوليو المقبلين.

وأسفرت القرعة عن وقوع مصر في المجموعة الاولي مع النيجر وموريتانيا والجزائر فيما تضم المجموعة الثانية كل المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

وجائت السنغال في المجموعة الثالثة مع لبنان والعراق وجزر القمر وضمت المجموعة الرابعة كل من تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news