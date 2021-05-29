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الامارات | تعرف إلى تشكيل مانشستر سيتي وتشلسي في نهائي دوري الأبطال

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي تشكيلة كل من مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين اللذين يتواجهان مساء السبت في المباراة النهائية لمسابقة لكرة القدم على ملعب "دراغاو" في بورتو:

مانشستر سيتي
 البرازيلي إيدرسون - كايل ووكر وجون ستونز والبرتغالي روبن دياش والأوكراني ألكسندر زينتشينكو - الألماني إيلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا - الجزائري رياض محرز وفيل فودن ورحيم ستيرلينغ.

المدرب: الإسباني بيب غوارديولا

تشلسي
السنغالي إدوار مندي - ريس جيمس والبرازيلي تياغو سيلفا والألماني أنتونيو روديغر - الإسباني سيزار أسبيليكويتا والفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو وبن تشيلويل - مايسون ماونت - الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتس
المدرب: الألماني توماس توخل
الحكم: الإسباني أنتونيو لاهوس

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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