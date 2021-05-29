شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام إنبى بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيستو موسيمانى المدير الفنى للأهلى إجراء تعديلات على تشكيلة الأهلى في المباراة المقبلة أمام إنبى المقررة الجمعة في دور الـ16 لكأس مصر، وذلك لرغبته في منح عدد كبيرمن اللاعبين الأساسيين خصوصا الذين شاركوا في مواجهتى صن داونز بدورى الأبطال الأفريقي ونهضة بركان بالسوبر الأفريقي قسط من الراحة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال المواجهات الثلاث، وينتظر أن يناقش موسيمانى مع جهازه المعاون التشكيل المناسب لمواجهة الفريق البترولى والذى يحافظ على قوة الأهلى في نفس الوقت لتحقيق الفوز ومواصلة المسيرة في الكأس.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة اليوم السبت، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ورفع كأس السوبر رصيد الأهلي من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.