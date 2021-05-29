شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يحصل على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على جائزة مدرب الشهر والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمير ليج».

وقاد كلوب ليفربول إلى الفوز في مبارياته الخمسة الأخيرة، على كل من، ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد وويست بروميتش وبيرنلي وكريستال بالاس، خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأنهى ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم (202-2021) في المركز الثالث، برصيد 69 نقطة، ليحجز مقعدا له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطتين على نادي تشيلسي صاحب المركز الرابع.

بينما توج مانشستر سيتي بلقب بطل البريميرليج، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة على جاره ووصيفه مانشستر يونايتد.