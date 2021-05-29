شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مواليد 2006 يتوج ببطولة ناشئات كأس مصر لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الأهلي لناشئات لكرة اليد، مواليد 2006 (أ)، ببطولة كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره فريق باكوس بنتيجة 27-21، في المباراة الختامية التي جمعتهما اليوم السبت.

وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم الفريق مباراة قوية من البداية، بعدما فرض سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها لنهايتها، بفضل الدفاع المحكم والهجوم المرتد، ليتمكن من تحقيق الفوز.

كان فريق ناشئات الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق سبورتنج (أ) بنتيجة 16-15، ضمن منافسات دور قبل نهائي لبطولة كأس مصر.

ويقود فريق الأهلي لناشئات لكرة اليد، مواليد 2006 (أ) ياسر سالم المدرب، وعبد الرحمن السعيد مدرب حراس مرمى، وأميرة السيد إداري، وإيناس الحلو إخصائية العلاج الطبيعي.