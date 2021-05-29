شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار محمد شريف أفضل لاعب في السوبر بين الأهلي ونهضة بركان .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، اختيار الجماهير للنجم محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشر الحساب الرسمي لـ «كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لتحركات وأبرز لمسات محمد شريف في مباراة السوبر الأفريقي تحت تعليق: «بتصويت الجمهور، محمد شريف يحصل على جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة كأس السوبر الأفريقي».

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.

وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

كأس السوبر يرفع رصيد الأهلي من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين «الأحد والاثنين» على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر.