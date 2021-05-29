شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل مواجهته مع بيراميدز.. الإسماعيلى راحة سلبية 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ٣ أيام في أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ٢٥ بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من يوم الأربعاء القادم استعدادا لاستئناف منافسات المسابقة، وينتظر أن يجتمع جلال مع جهازه المعاون عقب العودة من الراحة لوضع برنامج اعداد مناسب للفريق.

وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من الاتحاد المصرى لكرة القدم لإخطاره بتأجيل مباراته مع بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ٢٥ بمسابقة الدورى الممتاز لأجل غير مسمى، وجاء ذلك في أعقاب إصابة عدد كبير من لاعبى فريق بيراميدز بفيروس كورونا.