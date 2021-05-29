شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخه.. برينتفورد يصعد إلى الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - للمرة الأولى في تاريخه منذ تأسيسه نجح فريق برينتفورد الإنجليزي في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، إثر فوزه على سوانزي سيتي بهدفين دون مقابل، في نهائي ملحق التأهل من دوري الدرجة الثانية ليصعد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، السبت.

ومنحت ثنائية إيفان توني وإيميليانو ماركونديس في أول 20 دقيقة على استاد ويمبلي الفوز لبرينتفورد الذي سيشارك في دوري الأضواء الموسم المقبل لأول مرة منذ 74 عاما.

يذكر أن أندية فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد هبطت إلى «تشامبيون تشيب»، فيما تأهل إلى الأضواء كل من نوريتش، وواتفورد، إضافة إلى برينتفورد.