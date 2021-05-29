شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد القطري يستقبل الخطيب ويهديه قميصا باسمه لـ«العنابي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لبى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي ترأس بعثه فريق الكرة في قطر، اليوم السبت، دعوة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وقام رئيس الأهلي بزيارته في مقر الاتحاد بالدوحة، وذلك عقب مشاركة النادي في كأس السوبر الإفريقي، الذي تُوج به على حساب شقيقه فريق نهضة بركان المغربي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر والتحية للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، الذي لاقته بعثة الأهلي طوال فترة وجودها في الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

وأكد رئيس الأهلي تقديره الكامل لما لاقته البعثة من اهتمام بالغ وتعاون كبير منذ لحظة الوصول.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمباراة والقائمون على كافة الأمور، مما ترتب عليه خروج اللقاء بالشكل الذي أسعد الجميع.

وأشاد رئيس الأهلي بالطفرة الإنشائية الرائعة والاستادات التي تم تشييدها استعدادًا لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، متمنيًا كل التوفيق عند استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ليخرج بالشكل الذي يليق بالجهد المبذول والإعداد المتميز والمنشآت العملاقة على كافة المستويات.

حضر اللقاء الذي جاء في أجواء ودية كل من وائل جمعة كابتن الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعلي داود المدير التنفيذي لمكتب رئيس الاتحاد، ومنصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم.

وحرص رئيس الاتحاد القطري على إهداء الخطيب درع الاتحاد، وقميص لمنتخب قطر المعروف باسم العنابي مطبوعًا عليه اسم رئيس الأهلي.

الاتحاد القطري يكرم محمود الخطيب رئيس الأهلي

الاتحاد القطري يكرم محمود الخطيب رئيس الأهلي

الاتحاد القطري يكرم محمود الخطيب رئيس الأهلي