شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كارتيرون على قرار اتحاد الكرة بإيقافه ومعاقبته ماليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة المصري لكرة، بإيقافه مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، بعد أحداث مباراة الإسماعيلي الأخيرة بدور الستة عشر في كأس مصر.

وأكد كارتيرون في تصريح خاص للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه يحترم قرار اتحاد الكرة الصادر ضده اليوم.

وأضاف كارتيرون أنه لن يعلق على هذا القرار أكثر من ذلك، مؤكدا أن شغله الشاغل حاليا هو التركيز في لقاء الجونة غدا بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وينتظم الفريق حاليا بمعسكر مغلق في الجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها غدًا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.