شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات بدنية وإطالات بفندق الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة في الجونة تحت إشراف الجهاز الفني قبل التوجه لخوض التدريب الختامي استعدادا للقاء فريق الجونة غدا.

وينتظم الفريق حاليا بمعسكر مغلق في الجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة جمعها من 24 مباراة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب الجونة استعدادا للقاء الجونة المقرر له في التاسعة مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام ببعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الجونة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.