شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبي سلة الزمالك في حالة الفوز بالبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب اتصالات ببعثة فريق كرة السلة الأول بالنادي والموجودة في كيجالي برواندا.

وهنأ مجلس إدارة النادي، اللاعبين وجهازهم الفني بالفوز على ‏بترو دي لواندا الأنجولي والتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة BAL في نسختها الأولى.

وطالب حسين لبيب اللاعبين وجهازهم الفني بالعودة لمصر بلقب البطولة.

وكان الزمالك قد فاز على بترو دي لواندا الأنجولي 89-71.. وينتظر في النهائي الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي وباتريوتس الرواندي.

ووعدت اللجنة لاعبي الفريق وجهازهم الفني بصرف مكافأة خاصة في حالة الفوز بالبطولة تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققوه.