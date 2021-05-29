شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يهنئ الزمالك بالوصول لنهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب بمناسبة وصول الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لنهائي البطولة الإفريقية للأندية «الأفروليج» المقامة في رواندا حاليا.

وحقق نادي الزمالك الفوز اليوم السبت على بطل أنجولا فريق بيترو دي لواندا بنتيجة 89/71 في نصف نهائي المسابقة التي تقام لأول مرة.

وقدم اتحاد السلة التهنئة لإدارة نادي الزمالك وجماهيره وفريق السلة ولاعبيه بعد الوصول لنهائي البطولة.

ويتمنى مجلس الإدارة أن يكلل نادي الزمالك مجهوده وعروضه المميزة في البطولة بالفوز باللقب.