شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنفرد بنشر قرار وزير الرياضة بتعيين لجنة الزمالك وفقًا للائحة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت «المصري اليوم» في الحصول على صورة من قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بدلًا من اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبدالعزيز التي تمت إقالتها بعد إبطال لائحة الزمالك.

واستند وزير الشباب والرياضة في قراره بتعيين لجنة جديدة تضم 9 أفراد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى أحد بنود اللائحة المالية الموحدة التي راعت فيها الوزارة إضافة بند يتيح للوزير تعيين لجنة في حالة إيقاف واستبعاد أي مجلس إدارة مثلما حدث مع مجلس مرتضى منصور.

وتضمن قرار الوزير الذي تنشره «المصري اليوم» الآن لأول مره منذ تعيين اللجنة تعيين 9 أسماء دون أي مسمى وظيفي لتفادي الوقوع في أي خطأ إداري، لاسيما وأن اللائحة الاسترشادية تلزم الوزير بتعيين 3 أفراد فقط لإدارة النادي تحت مسميات مدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي ومدير مالي فقط، إلا أن الوزارة حصنت قرارها بإضافة بند الإيقاف والاستبعاد في اللائحة المالية وتطبيقه على حالة نادي الزمالك.