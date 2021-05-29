شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالوهاب: فخورون بتأهل سلة الزمالك لنهائي أفريقيا.. وشكرًا لإدارة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ياسر عبدالوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك عن سعادته البالغة وفخره بتأهل الفريق إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال المقامة حاليا في رواندا، مشيرا إلى أنه يوجه التهنئة لجمهور نادي الزمالك العظيم وحسين لبيب رئيس النادي على اتصاله الدائم واطمئنانه على أحوال الفريق واعطائهم دافعا وروحا معنوية عالية.

كما وجه عبدالوهاب الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الحاليين والمجلس السابق الذين سهلوا للبعثة جميع العقبات حتى يوم السفر لرواندا لخوض البطولة.

وأوضح مدرب سلة الزمالك أن المباراة النهائية غدا للبطولة ستكون قوية سواء المنستيري التونسي أو الفريق الرواندي.

كان سلة الزمالك قد تأهل لنهائي البطولة الإفريقية للأندية «الأفروليج» المقامة في رواندا حاليا بعدما حقق الفوز اليوم السبت على بطل أنجولا بيترو دي لواندا بنتيجة 89/71 في نصف نهائي المسابقة التي تقام لأول مرة.