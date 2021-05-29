شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعترض على عقوبة باتريس كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاعتراض على العقوبة الموقعة على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول للزمالك، والتقدم بتظلم رسمي للجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراتين، وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي بكأس مصر.

كما أوقفت اللجنة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بكأس مصر بعد فوز على الدراويش بهدف دون رد في دور الستة عشر باستاد السويس الجديد الخميس الماضي.