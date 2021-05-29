شكرا لقرائتكم خبر عن لينيكر يعتزل الأستوديو ويتفرغ لمشاهدة ليستر مع أبنائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أعلن أسطورة إنجلترا جاري لينيكر (60 عاماً) اعتزال عمله مقدماً في قناة بي تي سبورت لتغطية مباريات دوري أبطال أوروبا بعد 6 سنوات في هذا المنصب.

وقال لينيكر الذي سيكون نهائي مانشستر سيتي - تشيلسي الأخير بالنسبة له أنه يخطط لتمضية وقت أكبر مع العائلة والجلوس مع أبنائه ومشاهدة فريق طفولته ليستر سيتي يلعب في مسابقة يوروبا ليج.

وأعلن لينيكر عبر بيان مساء الجمعة قراره وورد فيه: "نهائي إنجليزي في بورتو سيكون آخر عهدي بتقديم برنامجي عبر بي تي سبورت، أحببت كثيراً أفضل بطولة للأندية في الكرة العالمية وفخور لأنني كنت جزءاً من التغطية الأرضية للحدث".

وقدم لينيكر شكره للقائمين على الشبكة لتقديمهم عرض تمديد مغري، لكنه أضاف: "بعد تفكير مطول قررت إنهاء برنامجي، أعتقد أن الوقت قد حان لأنفذ وعوداً قطعتها على نفسي مثل متابعة ليستر مع أبنائي".

وتخرج لينيكر من أكاديمية ليستر وسجل له 95 هدفاً في 194 مباراة قبل انتقاله لإيفرتون عام 1985، ولعب المهاجم الإنجليزي بقميص برشلونة وتوتنهام وناجويا جرامبوس الياباني وسجل 48 هدفاً لمنتخب إنجلترا في 80 مباراة قبل اعتزاله، واحتفل بجنون بفوز ليستر سيتي بلقب البريميرليج في 2016، وارتدى الشورت بالأستوديو.

ولدى لينيكر 4 أولاد من زوجته الأولى ميشيل كوكين وهم جورج (29 عاماً) وهاري (27 عاماً) وتوبياس (25 عاماً) وأنجوس (23 عاماً)، وعلق توبياس على بيان والده: "الشامبيونزليج ستفتقدك، فلنشاهد ليستر سيتي يمزق الفرق في أوروبا".

سيغطي لينيكر لصالح BBC بطولة أمم أوروبا مع المحلل الدائم الأسطورة ألن شيرر الى جانب أيقونة البريميرليج الفرنسي تيري هنري، أما صديقه ديفيد بيكهام فقد تلقى غرامة قياسية من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (2 مليون دولار) لخرق ناديه إنتر ميامي سقف الأجور في التعاقد مع الفرنسي الدولي بليز ماتويدي، وعمل لينيكر وبيكهام سفيران لتعزيز حظوظ ملف استضافة إنجلترا لمونديالي 2018 و2022.