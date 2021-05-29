شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة ساعة لينجارد خلال مباراة إيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أبلغ النجم الإنجليزي جيسي لينجارد (28 عاماً) الشرطة بعد سرقة ساعته من خزانته في غرفة ملابس نادي ويست هام حيث يلعب معاراً من مانشستر يونايتد.

وقال لاعب الوسط إن ساعته سرقت أثناء مشاركته في المباراة التي خسرها الفريق أمام إيفرتون في الدوري الممتاز مساء 9 مايو/أيار الجاري على ملعب لندن.

وبحث لينجارد، الذي يملك مجموعة ساعات فاخرة منها ساعته المسروقة باتيك فيليب (50 ألف إسترليني)، عن الساعة مطولاً قبل إبلاغ الشرطة بالسرقة.

وقال مصدر لصحيفة «الصن» إن «جيسي يشعر بغضب شديد ولا يصدق أن شخصاً ما يسرق ساعته أثناء مباراة. الأمن في النادي من الطراز الرفيع وهناك حراس يراقبون نفق الملعب وجميع الزوايا فيه وكاميرات المراقبة تغطي المكان».

وقال مصدر في شرطة ميتروبوليتان إن التحقيق جار في الحادثة لكن لم يتم القبض على أحد بعد. وقد تدفع السرقة نجم اليونايتد لعدم تمديد بقائه موسماً آخر في ويست هام رغم نجاح موسمه الأول الذي سجل فيه 9 أهداف في 16 مباراة وصنع 5 أهداف اخرى.

وسبق أن حصل في 2017 حادث مشابه عندما حاول شخص يركب دراجة نارية سرقة ساعة أندي كارول (بقيمة 22 ألف إسترليني) مهاجم ويست هام عندما كان متوقفاً على الإشارة المرورية لكن حادث لينجارد أكثر خطورة لأنه حصل في غرفة الملابس لفريقه.