شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 3 أيام للإسماعيلى لالتقاط الأنفاس بعد تأجيل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام فى أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الأربعاء المقبل استعدادا لاستئناف منافسات المسابقة.

واستأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

المران بدأ ببعض عمليات الإحماء أعقبها إقامة مجموعة من التدريبات والوحدات البدنية الشاقة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية. وتم تقسيم الفريق لمجموعتين وعمل تقسيمة شارك جميع اللاعبين.

وشهد المران حضور على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة الفنية، والمشرف على فريق الكرة.

وحرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء التى ظهرت بمواجهة الزمالك الأخيرة ببطولة كأس مصر.