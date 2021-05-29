شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لمنتخب اليد بالغردقة قبل انتهاء المعسكر بـ48 ساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم منتخب مصر الأول لكرة اليد رحلة ترفيهية فى إطار معسكره التدريبي الشاق بالغردقة استعدادا لأولمبياد طوكيو. وقرر الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد بقيادة الأسباني روبرتو جارسيا قبل انتهاء المعسكر التدريبي بـ 48 ساعة منح اللاعبين رحلة ترفيهية مائية للخروج من الأجواء الشاقة التى عاشها منتخب اليد فى المعسكر الذى أقيم فى الغردقة بداية من 18 مايو الجارى ويستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

وزار المنتخب أحد المنتجعات فى رحلة ترفيهية تضمنت الألعاب البحرية والغطس والسنوركلينج وحمامات السباحة المصممة خصيصا للراحة والاسترخاء، وفى نفس الإطار تم تنظيم غذاء فاخر للاعبين ورحلة بحرية لأجمل جزر البحر الأحمر الساحرة.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد معسكر بالقاهرة ينطلق يوم 5 يونيو الشهر القادم و يضم اللاعبين المحترفين، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021 المحدد لها شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يغادر منتخب اليد إلى إسبانيا يوم 27 يونيو القادم للمشاركة فى دورة دولية تضم منتخب أسبانيا و منتخب مصر و منتخب كرواتيا.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد للسفر من اسبانيا يوم 2 يوليو 2021 الى فرنسا للدخول فى معسكر تدريبى و خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021 و إستكمال المعسكر فى فرنسا الى يوم 8 يوليو 2021.

على أن يتوجه منتخب اليد إلى ألمانيا يوم 9 يوليو 2021 لخوض دورة ثلاثة تضم ألمانيا ومصر والبرازيل.

تعود بعثة المنتخب الوطنى المصرى الى القاهرة يوم 12 يوليو تمهيدا للسفر إلى اليابان .

يبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشر والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات الدنمارك و اليابان والسويد والبحرين.