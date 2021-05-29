شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وعرفة السيد على رأس قائمة سموحة أمام ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لسموحة، على الدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بـ20 لاعبا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية.

وطالب أحمد سامى اللاعبين باستمرار اللعب بحماس والأداء الرجولى لتحقيق الفوز والتمسك بالمربع الذهبى، واستمرار الانتصارات على أمل تحقيق المركز الرابع فى نهاية المسابقة .

وتشهد قائمة الفريق عودة هداف الفريق أحمد عبد القادر عقب انتهاء إيقافه، واللاعبون هم:

فى حراسه المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف

خط الدفاع: رجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا

خط الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد كناريا ومحمد رزق ومصطفى فتحى ورفيق كابو وعبد الكبير الوادى وإسلام جمال

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وعرفة السيد ويريك دنسينامبى ومحمد نادى وعلى ذكى.