شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يهزم الشرقية للدخان 2/1 ويشعل صراع الصدارة فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل الألومنيوم مجموعة الصعيد من جديد بعدما نجح اليوم فى تحقيق الفوز على الشرقية للدخان المتصدر بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الضيوف فى الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الأولى بالقسم الثانى.

كما استفاد المنيا أيضا من سقوط الشرقية للدخان واستطاع الفوز خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث لتشتعل المنافسة بين الثلاثة أندية في المباريات المقبلة ، كما تعادل تليفونات بنى سويف وسمسطا سلبيا ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة سوهاج وشبان قنا .

في الوقت نفسه، حقق أسمنت أسيوط الفوز خارج ملعبه على كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 23 نقطة وينعش آماله في البقاء ، كما استعاد ديروط ذاكرة الإنتصارات بالفوز على طهطا بهدف مقابل للاشئ ، كما فاز الإعلاميين على بنى سويف بهدفين مقابل هدف ، كما نجح الفيوم بقيادة سعد فاروق في تحقيق الفوز على قنا بهدفين مقابل هدف .

في الوقت نفسه حقق الداخلية الفوز على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف في ختام فاعليات الجولة الـ25 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى وبفارق نقطتين عن بورتو السويس المتصدر بينما تجمد رصيد السويس عند 35 نقطة في المركز السادس.