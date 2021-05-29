شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يطالب لاعبي الجونة باستغلال غيابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي يعيشها الفريق الساحلي والخروج من مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الأحد بالنقاط الثلاثة.

وتعادل الجونة مع المحلة ثم فاز على الاتحاد السكندري في آخر مباراتين، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد، باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وقال رضا شحاته للاعبيه، "سنواجه الزمالك على ملعبنا وهو عامل نفسي يصب لصالحنا، كما أن الفريق الأبيض يعاني من غيابات بالجملة، منها فرجاني ساسي والمثلوثي وبن شرقي، وهي غيابات يجب أن نستغلها للفوز وتحسين مركزنا بالدوري".

وأضاف المدير الفني للجونة محفزا لاعبيه، "نحترم المنافس طوال 90 دقيقة، لكن لن نبالغ في ذلك، مهمتنا صعبة لكنها ستمنحنا دفعة كبيرة حال تحقيق الفوز، ومقارنة بالمنافس ظروفنا أفضل، ومعنوياتنا أعلى".

ويفقد الزمالك كلاً من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقى وطارق حامد وحمزة المثلوثي أمام الجونة للإيقاف وحازم إمام "إصابة".

وفى سياق متصل، نجح عمر السعيد، لاعب فريق الجونة، فى تسجيل 6 أهداف فى 14 لقاء شارك فيها مع الفريق الساحلي منذ انتقاله له هذا الموسم 2020 / 2021 .

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب عمر السعيد 300 ألف دولار، حيث تمسك رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، بالإبقاء على مهاجم الفريق المعار من الزمالك بصورة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وقال شحاتة، "عمر السعيد لاعب فى الجونة فى الوقت الحالي، بالتأكيد أريد استمراره معنا لأطول فترة ممكنة، وطلبنا ذلك من الزمالك ونتمنى أن نحصل على موافقتهم".