شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الاتحاد السكندرى يكشف سبب تأجيل عملية حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو الأشلم، رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري، أسباب تأجيل عملية الرباط الصليبي للاعب وسط الفريق حسام عاشور، والتى كان مقررا إجراؤها الاثنين الماضي بأحد المراكز الطبية بالقاهرة.

وقال الأشلم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "العملية كان مقررا لها الاثنين الماضي بالفعل، لكن بعد الإصابة يحدث تورم وارتشاح بالركبة وهذا طبيعي أن يأخذ فترة بين يومين لثلاثة، وبالتالى حددنا العملية بناءً على ذلك".

وأضاف رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري، "فى حالة حسام عاشور كان التورم شديدا عن المعتاد، لذلك احتجنا لأيام أخرى حتى يقل حجم التورم حول الركبة وهذا سبب تأجيل العملية".

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندرى الذى يتعرض لقطع فى الرباط الصليبى، فى أقل من عام، بعد كل من محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.

وأجرى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتصالا هاتفيا باللاعب حسام عاشور، للاطمئنان على حالته النفسية، كما تابع التوأم حسام وإبراهيم حسن حالة اللاعب عن طريق الجهاز الطبى، وأعطى التعليمات بعرض الأشعة على الطبيب المعالج، واتخاذ جميع الإجراءات السريعة، كما أجرى حسام حسن اتصالا هاتفيا باللاعب لتحفيزه، مؤكدا قدرته على العودة سريعا لصفوف الفريق.

ويصادف حسام عاشور سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلى "فورمة" المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصري، وتمت إصابته.

وتمنت جماهير الاتحاد الشفاء للاعب والعودة السريعة للملاعب، كما دعمت الصفحة الرسمية للنادي عاشور، وكتبت: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي أصيب خلال مباراة المصري البورسعيدى.