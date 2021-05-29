شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أحترم قرار اتحاد الكرة.. وأركز في مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة المصري لكرة، بإيقافه مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، بعد أحداث مباراة الإسماعيلي الأخيرة بدور الستة عشرة في كأس مصر.

فقد أكد كارتيرون في تصريح خاص للموقع الرسمي للنادي أنه يحترم قرار اتحاد الكرة الصادر ضده اليوم.

أضاف كارتيرون أنه لن يعلق على هذا القرار أكثر من ذلك، مؤكدًا أن شغله الشاغل حاليًا هو التركيز في لقاء الجونة غدًا بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وينتظم الفريق حاليا بمعسكر مغلق في الجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها غدا.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اتخذت اليوم عددا من القرارات، وفقا لتقارير حكام ومراقبي المباريات، عن الأحداث التى جرت فى المباريات التي أقيمت مؤخرًا على النحو التالي-

إيقاف باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر، وهو ما سبق وأشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق وفقا للائحة.

وقررت اللجنة إيقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.