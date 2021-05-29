شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتعادل مع المغرب فى نهائي البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر والمغرب لكرة الصالات بالتعادل السلبي في نهائى البطولة العربية لكرة الصالات التي تستضيفها مصر وتختتم فعالياتها اليوم.

نجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، فى الفوز على نظيره الإماراتى بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافي، في المباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للصالات التي تستضيفها مصر ليتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية لمواجهة المغرب.

وتأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائي، بعد تصدر مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب البحرين ثانيا برصيد 6 نقاط من فوزين، ثم منتخب الكويت (نقطة واحدة)، يليهم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

وفاز منتخب مصر للصالات، بقيادة مديره الفنى هشام صالح، على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة الصالات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، وسجل أهداف المنتخب الوطني أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكل من: محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول، بينما سجل مكيبا محمد، هدف موريتانيا الوحيد، وفى المباراة الثانية تعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدفين لكل فريق، حيث سجل للكويت الثنائي عبد اللطيف العباسي وعبد الرحمن المسبحي، بينما جاء هدفا مصر عن طريق عبد الرحمن معوض ومصطفى خلف، وفى المباراة الثالثة فاز منتخب مصر على البحرين 1 / 0 بهدف أحرزه محمد مارادونا.