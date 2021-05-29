شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين جنيه لتوثيق عقود رباعى الفريق قبل نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى اللجنة للمكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة عدم توثيق عقود رباعي الفريق الكروى الأول، محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.

واشترط اتحاد الكرة علي الزمالك سداد ما يقرب من 3 ملايين جنيه وهى النسبة المستحقة للجبلاية من قيمة عقود رباعي الفريق، حتى يتم توثيق تلك العقود، لا سيما أن آخر مهلة لتوثيق تلك العقود نهاية شهر مايو الجارى، وفى حال عدم التوثيق سيكون الزمالك مطالباً بتوقيع عقود جديدة مع اللاعبين.

ويبذل مسئولو الزمالك فى الوقت الحالي قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة فى الساعات القليلة المقبلة وقبل نهاية الشهر الجارى.