شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: معنويات لاعبى دجلة تغيرت أمام المصرى بعد رحيل سالاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة أن الصورة المبهرة التى ظهر عليها الفريق أمام المصري أمس، والتى خطف فيها الفريق البورسعيدي التعادل فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، هو نتائج ارتفاع المعنويات لدى الفريق بعد رحيل المدير الفنى التشيلي ماريو سالاس.

وتعادل المصري مع دجلة بهدفين لكل فريق أمس على ملعب الإسكندرية، وهى المباراة الأولى للمدير الفنى الجديد عبد الباقي جمال بعد رحيل التشيلي ماريو سالاس.

وقال عبد الواحد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "قدمنا مباراة مختلفة لأن معنويات اللاعبين اختلفت، وتغيير الجهاز الفنى منحهم دفعة نفسية قوية، كان من السهل ملاحظة هذا التغيير على لاعبي الدكة واللاعبين الأساسيين، نأمل أن يكون لهذا تأثير إيجابي في النتائج الفترة المقبلة".

وأضاف عبد الواحد، "مش عايزين نقول إن الأداء المميز له أبعاد فنية، الفريق أصلا يملك عناصر جيدة، وسالاس كان مدربا رائعا، لكن أحيانا يكون الدواء في التغيير، ولاحظنا ذلك، ويمكن أن نبني على نتيجة أمس لما هو قادم".

وحرم الفريق الدجلاوي الأندية الكبرى في الدوري من عدد كبير من النقاط، رغم أنه لم يفز على أيا منها، لكنه أيضا لم يخسر، ليحرم تلك الفرق من نقطتين في كل مواجهة.

تقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى، عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء، وفي الشوط الثاني عاد دجلة للتقدم من جديد بهدف أحمد سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يتصدى محمد عبد المنصف لضربة جزاء المصري التي سددها عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 83، قبل أن يعود أحمد شديد قناوي ويعيد المصري للتعادل مرة أخرى بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل.