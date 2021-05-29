شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى بيراميدز لـ13.. ومطالب بتأجيل لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاقمت أزمة فريق الكرة بنادى بيراميدز بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التى أجراها النادي بالأمس للكشف المبكر عن فيروس كورونا، خاصة بعد ظهور أكثر من نتيجة إيجابية بين صفوف البعثة التى تواجدت فى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وزادت حدة الإصابات بعد المسحة التي جرت بالأمس وأظهرت ارتفاع عدد المصابين إلى 13 مصاباً، بين أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأبرزهم عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبو الفريق، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، ومصور الفريق.

وبناءً على نتيجة المسحة، قررت إدارة النادى بالاتفاق مع الجهاز الفني إيقاف التدريبات مؤقتا لحين إجراء مسحة أخرى خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل تأكيدات الجهاز الطبي أن عدد المصابين مرشح للزيادة، وقرار إيقاف التدريبات جاء لمنع زيادة انتشار المرض بين أفراد النادى.

وبعد ظهور نتيجة المسحة أرسل نادى بيراميدز خطابا رسميا لاتحاد الكرة بالنتيجة وطالب فيه معاونة النادى فى ظرفه الصعب وتأجيل مباراتي الإسماعيلي في الدوري وسموحة في الكأس والمحدد لهما يومي 30 مايو و2 يونيو، قبل أن يقرر الاتحاد تأجيل مباراة الإسماعيلي لموعد يحدد لاحقا في انتظار تحديد الوضع الطبي بصورة نهائية قبل اتخاذ قرار بشأن مباراة سموحة بالكأس.