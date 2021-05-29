شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات بدنية وإطالات استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة فى الجونة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل التوجه لخوض التدريب الختامي استعدادا للقاء فريق الجونة غدا.

وينتظم الفريق حاليا فى معسكر مغلق بالجونة استعداداً لخوض مباراة الجونة المقرر لها غدا الأحد فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يختتم الفريق تدريباته وسط اهتمام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام ببعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الجونة.

من ناحية أخرى، اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات، وفقا لتقارير حكام ومراقبي المباريات، عن الأحداث التى جرت فى المباريات التي أقيمت مؤخرا على النحو التالي:-

إيقاف باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر، وهو ما سبق وأشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق وفقا للائحة.

وقررت اللجنة إيقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.