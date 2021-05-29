مصدر يكشف لمصراوي موقف ثلاثي الأهلي من التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن الأيام المقبلة سوف تشهد مفاوضات مكثفة لتمديد عقود لاعب الوسط عمرو السولية ومهاجم الفريق صلاح محسن إلى جانب وجود رغبة لتمديد عقد التونسي الدولي علي معلول.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم السبت :"سنبدأ في الحديث مع عمرو السولية وصلاح محسن خلال الساعات المقبلة، ننتظر فقط عودة محمود الخطيب رئيس النادي من دبي لحسم الأمور".

وتابع :"هناك تقدير لهم وهم يعرفون ذلك، وهناك رغبة ملحة في توفير أقصى عناصر الأمان للفريق، لذلك نريد تمديد عقود اللاعبين مبكرًا ونعدلها من الناحية المادية بما يتناسب مع القيمة الفنية الحالية".

وعن موقف الدولي التونسي علي معلول، رد المصدر :"موقف معلول مختلف بسبب سفره للانضمام لمنتخب بلاده في معسكر مغلق، معلول سيغادر لمعسكر منتخب بلاده وربما لا يعود للقاهرة على أن ينضم لبعثة الأهلي في تونس من أجل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وواصل :"لدينا رغبة أكيدة في تمديد تعاقد معلول، ولكن حين يعود للقاهرة سيتم التفاوض مع وكيله واللاعب لتمديد تعاقده، ولكن هناك مساحة زمنية كافية من الوقت فيتبقى عام كامل في تعاقده".

وأشار المصدر خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" إلى أن سبب تأجيل التفاوض مع الثلاثي على التجديد يأتي بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي.

وأنهى المصدر - الذي رفض الكشف عنه اسمه - قائلاً :"علاقة اللاعبين بالإدارة قائمة على الاحترام والتقدير، لن نذهب بعيدًا لننظر موقف اللاعبين تجاه محمود الخطيب خلال مراسم تسليم كأس السوبر الأفريقي وتطويق عنقه بالميداليات".

ومن المقرر أن ينتهي عقود الثلاثي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن هناك رغبة من جانب لجنة الكرة حول تجديد عقود الثلاثي في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تونسية وتحديدًا "إذاعة موزاييك" التونسية، كشفت أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع معلول على تجديد عقده حيث سيحصل الدولي التونسي على راتب سنوي يقدر بمليون وربع دولار.