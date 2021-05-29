كارتيرون يعلق على قرار إيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علَّق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على قرار اتحاد الكرة المصري بإيقافه مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، بعد أحداث مباراة الإسماعيلي الأخيرة بدور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وقال كارتيرون، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، إنه يحترم قرار اتحاد الكرة الصادر ضده اليوم السبت.

وأضاف أنه لن يعلق على هذا القرار أكثر من ذلك، مؤكدا أن شغله الشاغل حاليا هو التركيز في لقاء الجونة المقرر إقامته، غدًا الأحد، في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق بالجونة، استعدادا لخوض المباراة.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.