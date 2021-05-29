بيراميدز: نتمنى الخروج من الأزمة بعد انتشار كورونا في الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أنه يتمنى خروج فريقه من الأزمة الصحية الطارئة التي ضربت عدد كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وكان نادي بيراميدز أعلن عبر بيان رسمي في الساعات الأخيرة من يوم أمس الجمعة ظهور عدد حالات بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا.

وعن هذا تحدث هاني سعيد في تصريحات عبر المركز الإعلامي ببيراميدز، قائلاً :"نتمنى الخروج من الأزمة الحالية سريعًا وتعافي المصابين والسيطرة على المرض وعدم انتشاره أكثر من ذلك".

وتابع :"الفريق مرتبط بمباراتين هامتين في دور نصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي يومي 20 و27 من شهر يونيو المقبل".

وأنهى :"الرحلة الأخيرة في نيجيريا كانت صعبة للغاية سواء على المستوى الأمني أو الصحي وتسببت في إصابات عديدة بين أعضاء البعثة على الرغم من تطبيق الاجراءات الاحترازية".

وكان فريق بيراميدز صعد لدور نصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية عقب تخطي فريق إنيمبا النيجيري بعد الفوز بنتيجة (5-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز بمنافسه الرجاء البيضاوي المغربي في إطار دور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي لوقت لاحق بعد أن كان مقرر إقامته مساء غدٍ الأحد.