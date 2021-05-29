برينتفورد يتأهل إلى بريميرليج للمرة الأولى في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل فريق برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على سوانزي سيتي في التصفيات التأهيلية النهائية "بلاي أوفس" بدوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب".

وفاز برينتفورد على سوانزي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" بثنائية إيفان توني من ركلة جزاء وإميليانو ماركونديس هانسن في الدقيقتين 10 و20 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يصعد برينتفورد إلى بريميرليج للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليصبح الفريق رقم 50 في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها في موسم 1992/1993، والفريق العاشر من لندن بالبطولة.

وتأهل برينتفورد إلى الدوري الممتاز عبر الدور الفاصل للمرة الأولى بعد 10 محاولات، ليلعب في الموسم المقبل بالدرجة الممتازة للمرة الأولى منذ عام 1947.

وأصبح برينتفورد ثالث المتأهلين إلى بريميرليج في الموسم المقبل 2021/2022 بعد كل من نوريتش سيتي وواتفورد.