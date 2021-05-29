بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.. رئيس الاتحاد القطري يستقبل الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استقبل حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد فوز الفريق بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

واقتنص النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي بالتغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت في قطر برعاية الاتحاد الإفريقي.

وبالفوز باللقب السابع في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر، أكد الأهلي أنه لا يخسر بطولة السوبر إذا كان مشاركاً بصفته بطلاً للبطولة الأكبر "دوري أبطال إفريقيا".

وجاءت زيارة الخطيب لمكتب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، على هامش اختتام النادي الأهلي لفترة تواجده بالدوحة عقب انتهاء مشاركته في كأس السوبر الإفريقي.

وكان في استقبال الخطيب كل من علي داود المدير التنفيذي لمكتب سعادة رئيس الاتحاد ، ومنصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم ، وبحضور وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت الرياضية .

ومن جاتبه، حرص حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على تهنئة الخطيب والنادي الأهلي على تتويجه بالسوبر الإفريقي 2020، مشيداً بأداء الأهلي وروح لاعبيه والجماهير التي حضرت اللقاء وآزرت حتى تُوج فريقها باللقب.

وقدم الخطيب الشكر والتحية للاتحاد القطري، على طيب الاستقبال وكرم الضيافة طوال فترة إقامة بعثة الأهلي في الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي، مقدماً تقديره الكامل لما لاقته البعثة من اهتمام بالغ وتعاون كبير منذ لحظة الوصول.