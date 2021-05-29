تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون لوقت لاحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تلقى النادي الأهلي، اليوم السبت، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأحمر ضد المقاولون العرب في إطار الجولة الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في 14 من الشهر المقبل، إلا أن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة لوقت لاحق.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي في 18 من الشهر المقبل على ملعب "حماد العقربي" برادس، في إطار ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع الأهلي الوصول للمربع الذهبي من المسابقة القارية الأولى على مستوى الأندية عقب الفوز على فريق صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الأهلي أمس الجمعة كان قد حقق بطولة السوبر الأفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية "الدوحة".

وتوّج الأهلي باللقب للمرة السابعة في تاريخه لينفرد بصدارة الأكثر تتويجًا بلقب السوبر وبفارق ثلاثة ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد أربعة ألقاب.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى القاهرة اليوم السبت قادمة من الدوحة، حيث قرر المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة من التدريبات يومي الأحد والإثنين على أن يتم استئناف التدريبات بداية من يوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.